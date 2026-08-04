Operativo de seguridad en Monclova tras triple homicidio en Saltillo

MONCLOVA, COAH. - Tras el triple homicidio registrado la tarde del martes en Saltillo, corporaciones de seguridad de Monclova y Frontera activaron un operativo de vigilancia con filtros de revisión en los libramientos Eliseo Mendoza y Carlos Salinas de Gortari para intentar ubicar al presunto responsable.

De acuerdo con la información proporcionada, la alerta se emitió luego de que se reportara que un hombre de nacionalidad estadounidense presuntamente había cometido el asesinato de tres personas en la capital de Coahuila.

Ante la posibilidad de que el sospechoso transitara por la Región Centro, autoridades de seguridad pública de ambos municipios reforzaron la vigilancia y mantuvieron puntos de inspección en los principales accesos carreteros, con el objetivo de interceptarlo en caso de que cruzara por la zona.

El operativo se mantuvo durante varias horas mientras las corporaciones permanecían en coordinación para dar seguimiento a la ruta de desplazamiento del presunto homicida.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que el sospechoso fue detenido en Piedras Negras, cuando presuntamente intentaba cruzar la frontera, con lo que concluyó el estado de alerta implementado en Monclova y Frontera.

Hasta el momento, las autoridades no han informado mayores detalles sobre la captura ni sobre el proceso legal que enfrentará el detenido.