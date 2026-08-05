Esquiva bache y vuelca en la carretera 57

ESCOBEDO, COAH.- Lo que parecía un viaje sin contratiempos terminó en un aparatoso accidente para un automovilista de Nuevo León, quien resultó lesionado luego de volcar de forma espectacular al intentar esquivar un enorme bache sobre la carretera federal número 57.

El percance ocurrió la mañana de este miércoles a la altura del kilómetro 51, en el municipio de Escobedo, donde Fernando Hernández, vecino de García, Nuevo León, conducía un Volkswagen Vento color gris con dirección de Ciudad Acuña hacia Monclova.

De acuerdo con los primeros reportes, al encontrarse con un profundo desperfecto en la carpeta asfáltica, el conductor realizó una maniobra para evitar caer en él, pero perdió el control del volante.

El automóvil salió de la carretera y dio varias volteretas hasta quedar completamente invertido a un costado del camino, dejando a Fernando atrapado entre la estructura retorcida de la unidad.

Rescate del conductor

Testigos del accidente solicitaron de inmediato el apoyo del Sistema Estatal de Emergencias 911, por lo que paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Escobedo acudieron al sitio y realizaron maniobras de rescate para liberar al lesionado.

Tras ser extraído del vehículo, el conductor recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un hospital para una valoración médica, debido a las lesiones que sufrió durante la volcadura.

Investigación del accidente

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente, realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron el abanderamiento del área para evitar otro percance mientras se desarrollaban las labores de auxilio.

Finalmente, una grúa retiró el Volkswagen Vento, el cual terminó con pérdidas prácticamente totales tras la aparatosa volcadura.