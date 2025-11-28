Operativo de seguridad detiene a jóvenes por motocicletas descontroladas en Frontera

FRONTERA, COAH.– La tarde de ayer, la tranquilidad de la colonia Luis Donaldo Colosio fue interrumpida por el rugido descontrolado de varias motocicletas que, según los vecinos, circulaban como si las calles fueran pista de carreras. Los reportes al 911 no tardaron en acumularse, por lo que elementos del Departamento de Seguridad Pública montaron un operativo especial para frenar el desorden.

De acuerdo con las autoridades, los jóvenes involucrados transitaban a exceso de velocidad y generando un ruido tan estruendoso que más de un habitante terminó asomándose con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. Ante ello, los oficiales desplegaron patrullas y vigilancia para ubicar y detener a los responsables.

¿Qué ocurrió?

El operativo rindió frutos cuando una motocicleta con claras irregularidades fue interceptada, cuyo conductor, además, no pudo comprobar la propiedad del vehículo. Durante la misma acción, tres jóvenes terminaron asegurados por infringir el reglamento municipal; entre ellos, dos menores que fueron canalizados a la Unidad Especializada en Menores Infractores.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La motocicleta quedó bajo resguardo en el corralón municipal, mientras que los detenidos fueron presentados ante el juez calificador, encargado de determinar su situación administrativa. Las autoridades informaron que este tipo de operativos se reforzará en diversos sectores de Frontera, atendiendo las quejas vecinales y evitando que motocicletas robadas, alteradas o de dudosa procedencia sigan circulando libremente por las calles.