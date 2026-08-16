San Juana se extravía en Monclova y es rescatada por autoridades

MONCLOVA, COAH.- Momentos de angustia vivió una familia de la colonia Petrolera luego de que San Juana "N", de 50 años, saliera de su domicilio y se extraviara durante más de una hora.

De acuerdo con sus familiares, la mujer presenta episodios de epilepsia y desorientación, además de haber sido sometida recientemente a una neurocirugía, por lo que temían por su integridad.

El reporte ingresó alrededor de las 13:00 horas de este sábado, cuando uno de sus familiares llamó al 911 para solicitar ayuda, pues habían transcurrido cerca de 40 minutos desde que San Juana salió de casa sin que supieran dónde se encontraba.

Mientras las autoridades activaban los protocolos de búsqueda, la mujer continuaba caminando bajo los intensos rayos del sol.

San Juana "N" recorrió a pie la avenida Leandro Valle y posteriormente llegó hasta el bulevar Ejército Mexicano, por donde continuó su camino con dirección hacia el bulevar Harold R. Pape.

Finalmente, alrededor de una hora después de que se reportara su desaparición, llegó a un restaurante ubicado en el cruce de la calle Zacatecas y el bulevar Ejército Mexicano. La mujer pidió ayuda a los trabajadores del establecimiento y les explicó que no sabía cómo regresar a su domicilio.

El reporte movilizó hasta el lugar a elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, siendo estos últimos quienes tomaron bajo resguardo a San Juana "N" y posteriormente la trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Ahí logró reencontrarse con sus familiares, poniendo fin a las horas de incertidumbre. Las autoridades dialogaron con la familia y realizaron recomendaciones para extremar precauciones y evitar que la mujer vuelva a salir sola, debido a los episodios de desorientación que presenta.