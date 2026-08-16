Movilización policiaca en Frontera por persona en puente

FRONTERA, Coah.– Una movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró la tarde del sábado, luego de que conductores reportaran a una persona que supuestamente intentaba lanzarse desde la parte alta del puente ubicado en el cruce de la carretera 30 y el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El reporte fue recibido a través de los números de emergencia, donde automovilistas alertaron sobre la presencia de una persona en la parte alta del puente.

Ante la llamada de auxilio, elementos de Seguridad Pública y paramédicos de Bomberos de Frontera acudieron rápidamente al sitio para atender la situación.

Sin embargo, al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia no localizaron a ninguna persona que estuviera intentando lanzarse del puente.

Los oficiales realizaron un recorrido por la carretera 30 y sus alrededores con el objetivo de verificar el reporte y descartar que la persona se encontrara en otro punto.

Tras la búsqueda, no fue localizada ninguna persona relacionada con el llamado de emergencia, por lo que el reporte fue considerado falso.