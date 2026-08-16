Choque por alcance en Monclova: daños materiales en dos camionetas

MONCLOVA, Coah. - Un choque por alcance dejó únicamente daños materiales la tarde de ayer sábado, en el cruce del bulevar Harold R. Pape y calle Ecuador, en la colonia Guadalupe.

En el percance participaron una camioneta Ford tipo Lobo, color negro, y otra camioneta de reciente modelo, también en color negro.

De acuerdo con los hechos, ambos vehículos circulaban en dirección de norte a sur sobre el bulevar Harold R. Pape. Al llegar al cruce con la calle Ecuador, se registró el choque por alcance.

Tras el accidente, oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Los elementos realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del percance y deslindar las responsabilidades entre los conductores involucrados.

El accidente no dejó personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales en los vehículos participantes.