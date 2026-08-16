Movilización policiaca en Monclova tras riña vecinal

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte riña entre vecinos de la colonia Praderas del Sur dejó a una persona lesionada y provocó una movilización policiaca, aunque el afectado rechazó recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer sábado sobre la calle Napoleón Gómez Sada, de la colonia Praderas del Sur, donde vecinos del sector comenzaron una discusión derivada de viejas rencillas.

Los ánimos se alteraron hasta que los involucrados llegaron a los golpes, por lo que residentes solicitaron apoyo a través de los números de emergencia.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio y, al llegar, localizaron a una persona lesionada como consecuencia de la riña.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron para brindar atención al afectado; sin embargo, este no quiso recibir intervención médica.

Finalmente, los oficiales tomaron conocimiento de los hechos y permanecieron en el lugar tras el escándalo vecinal registrado en ese sector.