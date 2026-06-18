cae pastor por homicidio en anexo

Luego de permanecer prófugo durante 18 días, Valentín Bustos, pastor y propietario del anexo Fe, Esperanza y Amor, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado al salir de una audiencia celebrada en el Centro de Justicia ubicado sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

La captura se deriva de las investigaciones por el homicidio de Neftalí Lira Rangel, interno que perdió la vida el pasado 5 de mayo dentro del centro de rehabilitación. La víctima tenía pocos días de haber ingresado al anexo cuando ocurrieron los hechos.

Desde el inicio de las indagatorias, el caso generó controversia luego de que dos internos fueran vinculados a proceso como presuntos responsables del homicidio, mientras familiares de los acusados sostenían que existían elementos que apuntaban a una posible participación de otras personas dentro del establecimiento.

La detención se llevó a cabo alrededor de las 14:30 horas de hoy. De acuerdo con testigos, Bustos acudió al tercer citatorio emitido por las autoridades, luego de no haberse presentado a los dos anteriores.

Trascendió que durante la audiencia el juez le informó que no existían señalamientos directos en su contra dentro de ese procedimiento; sin embargo, al abandonar el edificio fue interceptado por un amplio despliegue de elementos de la Policía Estatal, quienes ejecutaron una orden de aprehensión previamente girada en su contra.

Familiares de los dos exinternos que actualmente enfrentan proceso penal por el homicidio también se encontraban en el Centro de Justicia al momento de la detención. Según denunciaron, fueron retenidos temporalmente dentro de las instalaciones para evitar que presenciaran el arresto del propietario del anexo.