Niño se accidenta al caer de un carrito en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una noche de paseo terminó en un fuerte susto para una familia de la colonia José de las Fuentes Rodríguez, luego de que un niño sufriera una aparatosa caída mientras se desplazaba en un pequeño carrito y se golpeara la cabeza.

El accidente fue reportado cerca de las 22:04 horas del lunes, en el cruce de las calles Manuel Briano y Williamson, donde una vecina pidió ayuda al encontrar al menor tendido después de caer desde una loma.

Según el reporte inicial, el pequeño avanzaba en el carrito por una zona inclinada cuando perdió el control y terminó cayendo, golpeándose contra el suelo.

La situación generó alarma debido a que en un primer momento se indicó que el niño aparentemente no respondía. Ante el llamado, los servicios de emergencia comenzaron a movilizarse para verificar sus condiciones.

Posteriormente, una vecina identificada como Yesica informó que el menor no presentaba sangrado y que sus principales molestias estaban relacionadas con el golpe que había recibido en la cabeza.

Para ese momento, los padres ya se encontraban con el pequeño y decidieron hacerse cargo de su traslado para llevarlo a recibir atención médica por sus propios medios.

Aunque se intentó enviar una unidad para localizar y valorar al menor, no fue posible establecer con precisión el domicilio al que había sido llevado. Por ello, se proporcionaron indicaciones a la familia para que pudiera recibir la atención necesaria.

Finalmente, la movilización concluyó sin que las autoridades pudieran realizar una valoración presencial del pequeño, quien quedó bajo el cuidado de sus padres después del accidente.