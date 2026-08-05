Cajero automático Afirme en Monclova estuvo abierto con dinero visible

Durante casi 20 horas, un cajero automático de Afirme permaneció abierto y con billetes a la vista de quienes transitaban por la banqueta de la calle Venustiano Carranza, en la Zona Centro.

La mañana de ayer, usuarios que acudieron a intentar hacer retiros encontraron el cajero acordonado, pero con el dinero visible en su interior, situación que llamó la atención de quienes esperaban utilizar el equipo.

Juan José Guzmán llegó alrededor de las 7:00 horas para retirar efectivo en la sucursal bancaria. Sin embargo, a las 8:30 horas aún no había podido acceder al cajero, debido a que permanecía acordonado y los billetes podían observarse desde el exterior.

El usuario explicó que viajó desde Castaños a Monclova para realizar el retiro, debido a que tiene un familiar hospitalizado en la Clínica 7 del IMSS. Señaló que decidió retirar el dinero en Monclova porque consideraba más sencillo hacerlo en esta ciudad, aunque al llegar se encontró con el cajero fuera de servicio. "Desde las siete que llegamos", respondió al ser cuestionado sobre cuánto tiempo llevaba esperando.

Guzmán indicó que salió temprano de Castaños para evitar las filas y aprovechar su visita a Monclova. El trayecto entre ambas ciudades le toma alrededor de 20 minutos en automóvil. Explicó que en Castaños también existen cajeros automáticos, pero prefirió realizar el retiro en Monclova. Además, señaló que otro cajero ubicado más adelante, en la Presidencia Municipal, tampoco contaba con efectivo.

La situación obligó a usuarios que acudieron desde temprano a buscar otras alternativas para disponer de dinero, mientras los billetes permanecían visibles en el cajero de Afirme.