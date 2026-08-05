Movilización policiaca por emergencia médica en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un reporte de emergencia provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio durante la noche del martes en la colonia Otilio Montaño, luego de que se alertara sobre una persona que presuntamente requería atención médica urgente dentro de un domicilio.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 23:00 horas en el cruce de las calles 10 y 1, hasta donde acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, corporaciones estatales y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Al ingresar al domicilio señalado, los rescatistas no localizaron a la persona por la que se había solicitado el apoyo, por lo que iniciaron una búsqueda en los alrededores mientras vecinos observaban el despliegue de patrullas y la ambulancia.

Durante los recorridos, un habitante del sector informó a las autoridades que minutos antes una joven que se encontraba en la vivienda marcada con el número 201 había sido trasladada por sus familiares en un vehículo particular, presuntamente para recibir atención médica.

Con esa información, los oficiales y socorristas verificaron en distintos hospitales ubicados al sur de la ciudad; sin embargo, no localizaron a ninguna paciente con las características proporcionadas.

Ante ello, las autoridades no descartaron que el reporte recibido en el sistema estatal de emergencias pudiera haber sido erróneo o que la persona hubiera sido llevada a otra institución médica.

Finalmente, las corporaciones concluyeron las diligencias en el lugar y reiteraron el llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del número de emergencias 911, ya que este tipo de movilizaciones implica el despliegue de personal y unidades que podrían ser requeridas para atender situaciones reales.