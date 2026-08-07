Camión provoca apagón en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que debía ser el último recorrido de una jornada de reparto terminó con un inesperado "apagón" para una familia de la colonia Las Flores, luego de que un camión de carga enganchara el cableado de alta tensión y arrancara la mufa de un domicilio.

El incidente ocurrió la tarde de este viernes en el cruce de las calles Jazmines y Río Bravo, donde vecinos se alarmaron al observar varios cables colgando y solicitaron la intervención de las autoridades ante el riesgo que representaban para peatones y automovilistas.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente fue protagonizado por un camión de carga tipo KDW, color blanco, propiedad de la empresa Ibarra Mayoreo, cuyo operador se encontraba realizando la distribución de productos de abarrotes por distintos establecimientos del sector.

Al pasar por la intersección, la altura de la caja del vehículo no permitió que librara el tendido eléctrico y terminó enganchando los cables. La maniobra provocó que la mufa de una vivienda fuera arrancada, dejando al inmueble sin suministro eléctrico.

La situación generó la movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos acudieron para asegurar el área y eliminar cualquier riesgo derivado del cableado y la estructura dañada.

Los vulcanos realizaron las maniobras necesarias para acomodar la instalación afectada y permitir que el servicio eléctrico pudiera restablecerse de manera provisional.

Por fortuna, el incidente no dejó personas lesionadas y las afectaciones se limitaron a los daños ocasionados en la instalación eléctrica del domicilio.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y documentaron los daños, mientras que el conductor permaneció en el lugar para responder por el percance.

Finalmente, representantes de la compañía aseguradora de la empresa intervinieron para buscar un acuerdo con los propietarios del domicilio afectado y cubrir los daños ocasionados, con la intención de evitar que el incidente llegara a mayores consecuencias legales.