Tráiler ´endemoniado´ se queda sin frenos; chofer evita tragedia

MONCLOVA, COAH.- Momentos de angustia se vivieron la mañana de este viernes sobre el bulevar Harold R. Pape, frente al Hospital General de Zona Número 7 del IMSS, luego de que un tráiler se quedara sin frenos y avanzara peligrosamente hacia una zona de alta circulación.

El incidente ocurrió minutos antes de las 07:30 horas, cuando Erasmo Rodríguez conducía una quinta rueda Freightliner, propiedad de la empresa Arguz Frontera, con dirección al norte.

Al aproximarse al cruce con la calle De la Fuente, el operador detectó que el sistema de frenos había perdido presión. La falla lo dejó prácticamente a merced de la pesada unidad, justo cuando frente a él se encontraba una fila de vehículos detenidos por el semáforo.

Lejos de entrar en pánico, el trailero comenzó a utilizar los cambios de la transmisión para disminuir la velocidad y realizó maniobras para tratar de esquivar a los automovilistas que se encontraban adelante.

Impacto del accidente en la circulación

Sin embargo, la distancia no fue suficiente y el tractocamión terminó impactando por alcance una camioneta Ford Ranger, en la que viajaban Ciriaco, de 65 años, y su esposa, quienes se dirigían al Seguro Social para realizar algunos trámites.

El fuerte estruendo provocó alarma entre automovilistas, peatones y personas que se encontraban en las inmediaciones del hospital, mientras el lugar era rápidamente atendido por elementos de Seguridad Pública y personal de Control de Accidentes.

Reacción del conductor ante la falla mecánica

Elementos de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del percance, mientras enormes grúas trabajaron para retirar la pesada unidad y liberar la circulación.

El accidente pudo haber terminado en una tragedia de mayores dimensiones, especialmente por tratarse de uno de los puntos con mayor movimiento vehicular y peatonal de la ciudad. La reacción del operador, quien utilizó la transmisión para reducir la velocidad, habría sido determinante para evitar que el tráiler se llevara por delante a más vehículos.