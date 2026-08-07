Choque en Monclova: hombre provoca accidente en el bulevar Benito Juárez

MONCLOVA, COAH.– Por enésima ocasión, el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Guanajuato volvió a convertirse en escenario de un aparatoso accidente, luego de que una maniobra para cambiar de carril terminara provocando un fuerte choque que dejó a un automovilista lesionado y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió la mañana de este viernes, cuando Daniel Melgar circulaba al volante de una Jeep blanca, modelo reciente, por los carriles ubicados en el lado norte del par vial.

Al aproximarse al cruce con la calle Guanajuato, el conductor intentó realizar una maniobra prohibida para incorporarse hacia dicha vialidad; sin embargo, terminó invadiendo la trayectoria de un Honda Civic, conducido por Antonio García. El impacto fue inevitable y la fuerza del encontronazo provocó que Antonio se golpeara la cabeza, además de presentar molestias en la zona cervical, por lo que testigos solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al conductor del Civic. Tras valorarlo, determinaron que sus lesiones no ameritaban traslado hospitalario, por lo que permaneció en el sitio.

Mientras tanto, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. Afortunadamente, los tripulantes de la Jeep resultaron ilesos. Una mujer y dos menores de edad únicamente se llevaron el susto provocado por el fuerte impacto.

Debido a los considerables daños que presentaban ambas unidades, fue necesario solicitar el apoyo de una grúa para remolcarlas a un corralón. Finalmente, los involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde los ajustadores de las compañías aseguradoras buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.