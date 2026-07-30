Camión volcado causa lesiones a conductor en Castaños

CASTAÑOS, COAH.– La volcadura de un camión de carga registrada la mañana de este jueves sobre la carretera federal número 53 generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades federales, luego de que el operador resultara lesionado al salir del camino.

El accidente ocurrió a la altura del entronque conocido como "La Y Griega", donde un camión de carga marca Hino abandonó la carpeta asfáltica y terminó volcado entre la maleza, con severos daños materiales.

Automovilistas que transitaban por el lugar dieron aviso al sistema de emergencias 911, por lo que paramédicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Castaños acudieron de inmediato para auxiliar al conductor, quien presentaba diversas lesiones.

Tras ser valorado por los socorristas, el operador recibió atención prehospitalaria en el sitio, sin que hasta el momento se informara sobre la gravedad de sus heridas.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente, además de implementar labores de abanderamiento para prevenir otro percance mientras se efectuaban las maniobras de retiro de la unidad.

Finalmente, una grúa remolcó el camión siniestrado a un corralón, donde permanecerá mientras concluyen las investigaciones sobre las causas que originaron la volcadura.