Incendio en Monclova: cinco personas intoxicadas por humo

MONCLOVA, COAH.– Cinco integrantes de una familia, entre ellos un menor de 10 años, resultaron intoxicados por inhalación de humo luego de que un aparente cortocircuito provocara un incendio dentro de su vivienda la mañana de este jueves en la colonia Paloma Cordero.

La emergencia fue reportada alrededor de las 08:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Benito Juárez número 315, esquina con Azucenas, donde una llamada al sistema de emergencias alertó que el inmueble se encontraba completamente invadido por humo.

Mientras se movilizaban los cuerpos de auxilio, los operadores del 911 orientaron a los habitantes para que abandonaran la vivienda, cortaran el suministro de energía eléctrica y cerraran las válvulas de los cilindros de gas, evitando así que la situación se agravara.

Elementos del Cuerpo de Bomberos ingresaron al inmueble y localizaron el origen del siniestro en un cuarto habilitado como gimnasio. Tras controlar la emergencia, los bomberos determinaron que el incendio fue originado presuntamente por un cortocircuito, logrando evitar que el fuego se extendiera al resto de la vivienda.

En el lugar se entrevistaron con el propietario del domicilio, José Antonio Terrazas, quien confirmó que toda su familia alcanzó a salir a tiempo. No obstante, cinco personas presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de humo, por lo que recibieron atención prehospitalaria en el sitio.

Gracias a la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia, el incendio fue controlado en pocos minutos, evitando una tragedia mayor y pérdidas humanas.