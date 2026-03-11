Policía Municipal detiene a ocho personas en Frontera

FRONTERA, COAH.— Ocho personas, entre ellas dos mujeres, terminaron tras las rejas durante un operativo de vigilancia implementado por elementos de la Policía Municipal la noche y madrugada de ayer en distintos sectores conflictivos del municipio.

De acuerdo con información proporcionada por el responsable de turno de Seguridad Pública, el oficial Hernández, las detenciones se realizaron durante un operativo tipo "barrido" desplegado en colonias donde con frecuencia se reportan alteraciones al orden público.

Las acciones policiacas se concentraron principalmente en sectores como las colonias Occidental, Borja, La Sierrita y La Maquinita, además de otros puntos señalados por vecinos como zonas donde suelen registrarse riñas, consumo de alcohol en la vía pública y diversas conductas que perturban la tranquilidad de los habitantes.

Durante los recorridos de prevención y vigilancia, los uniformados detectaron a varias personas incurriendo en faltas administrativas, por lo que procedieron a su aseguramiento conforme a los protocolos policiales.

Entre los detenidos se encontraban seis hombres y dos mujeres, quienes fueron abordados por los agentes municipales y posteriormente trasladados en las unidades oficiales hasta las instalaciones del Departamento de Seguridad Pública.

Una vez en la comandancia, los ocho infractores quedaron a disposición del juez calificador en turno y fueron ingresados a las celdas preventivas de los separos municipales, donde permanecerían el tiempo correspondiente mientras se determinaba la sanción administrativa a la que se hicieron acreedores.

Autoridades municipales indicaron que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera constante en distintos sectores del municipio, con el objetivo de reforzar la vigilancia, inhibir conductas antisociales y mantener el orden en las colonias con mayor número de reportes ciudadanos.