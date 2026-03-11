Bomberos de Monclova controlan incendio en poste eléctrico

MONCLOVA, COAH.— Momentos de tensión y alarma vivieron vecinos del sur de la ciudad la noche de ayer, luego que un cortocircuito en cables de alta tensión provocara el incendio de un poste de electricidad, situación que además generó un apagón que afectó a varios sectores del área.

El incidente se registró en la colonia Calderón, donde fuertes ráfagas de viento provocaron que dos líneas de alta tensión se cruzaran en la parte superior de un poste. El contacto entre los cables originó un intenso chispazo que en cuestión de segundos provocó fuego en el cableado, iluminando el sector y generando temor entre los habitantes.

Vecinos que presenciaron el hecho reportaron de inmediato la situación al sistema de emergencias, luego de observar cómo el poste comenzaba a arder mientras el cableado lanzaba destellos eléctricos que podían verse a varios metros de distancia.

Ante el riesgo de que el fuego se propagara o que alguna persona resultara lesionada, elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova se movilizaron rápidamente al lugar para controlar la situación.

De manera paralela, personal de la Comisión Federal de Electricidad también acudió al sitio para realizar las maniobras necesarias y evitar que el daño en la red eléctrica se extendiera a otras zonas.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron sofocar el incendio en el poste, mientras técnicos de la CFE iniciaron trabajos de revisión y reparación en las líneas afectadas.

Derivado del incidente, parte de la colonia Calderón, así como sectores de Ramos Arizpe y del Fraccionamiento Calderón, quedaron temporalmente sin suministro eléctrico, lo que generó molestia entre vecinos que permanecieron varias horas en penumbras.

Las maniobras para restablecer el servicio se prolongaron durante la noche, mientras personal especializado trabajaba en la zona para garantizar que la infraestructura eléctrica quedara nuevamente en condiciones seguras.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí provocó momentos de incertidumbre entre los habitantes del sector, quienes observaron con preocupación cómo el poste ardía en medio de la oscuridad.