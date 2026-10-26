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Derriba poste y abandona camioneta

Un conductor chocó contra un poste de concreto de la CFE en la colonia Guadalupe y se dio a la fuga antes de que llegara la Policía.

Por Brenda Rebolloso - 26 octubre, 2026 - 09:04 a.m.
La camioneta Dodge Limited quedó destrozada tras impactarse contra un poste de la CFE, que terminó partido desde su base.
La camioneta Dodge Limited quedó destrozada tras impactarse contra un poste de la CFE, que terminó partido desde su base.

Un aparatoso accidente dejó una camioneta prácticamente inservible y un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) partido desde su base, luego de que el conductor de una Dodge Limited se estrellara contra la estructura y escapara del lugar durante la madrugada de este lunes, en la colonia Guadalupe.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Allende y Bogotá, donde el operador de la camioneta color café perdió el control y terminó impactándose de lleno contra el poste, provocando cuantiosos daños materiales.

Lejos de permanecer en el sitio para responder por las consecuencias del choque, el conductor abandonó la unidad y huyó antes de que arribaran las autoridades, por lo que no pudo ser identificado en el lugar.

Daños materiales y riesgos para la comunidad

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y solicitar una grúa que retirara los restos de la camioneta para trasladarlos a un corralón.

Sin embargo, los daños al poste representaban un riesgo adicional para los habitantes del sector. Debido a que la estructura quedó severamente afectada y amenazaba con desplomarse, vecinos solicitaron la intervención de Protección Civil para delimitar el área y prevenir algún accidente, especialmente por la cercanía de un plantel educativo.

Investigación y responsabilidades

La camioneta quedó a disposición de las autoridades, que realizarían las investigaciones necesarias para identificar al conductor y establecer su responsabilidad por los daños ocasionados tanto a la infraestructura eléctrica como a los bienes afectados.

Mientras tanto, la zona quedó bajo preocupación por las condiciones en que terminó el poste, cuya estabilidad se vio comprometida tras el fuerte impacto.

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