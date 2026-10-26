Derriba poste y abandona camioneta

Un aparatoso accidente dejó una camioneta prácticamente inservible y un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) partido desde su base, luego de que el conductor de una Dodge Limited se estrellara contra la estructura y escapara del lugar durante la madrugada de este lunes, en la colonia Guadalupe.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Allende y Bogotá, donde el operador de la camioneta color café perdió el control y terminó impactándose de lleno contra el poste, provocando cuantiosos daños materiales.

Lejos de permanecer en el sitio para responder por las consecuencias del choque, el conductor abandonó la unidad y huyó antes de que arribaran las autoridades, por lo que no pudo ser identificado en el lugar.

Daños materiales y riesgos para la comunidad

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y solicitar una grúa que retirara los restos de la camioneta para trasladarlos a un corralón.

Sin embargo, los daños al poste representaban un riesgo adicional para los habitantes del sector. Debido a que la estructura quedó severamente afectada y amenazaba con desplomarse, vecinos solicitaron la intervención de Protección Civil para delimitar el área y prevenir algún accidente, especialmente por la cercanía de un plantel educativo.

Investigación y responsabilidades

La camioneta quedó a disposición de las autoridades, que realizarían las investigaciones necesarias para identificar al conductor y establecer su responsabilidad por los daños ocasionados tanto a la infraestructura eléctrica como a los bienes afectados.

Mientras tanto, la zona quedó bajo preocupación por las condiciones en que terminó el poste, cuya estabilidad se vio comprometida tras el fuerte impacto.