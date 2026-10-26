Le quita el paso y manda a "volar" a motociclista

Una motociclista terminó con diversas lesiones luego de estrellarse contra un automóvil cuyo conductor presuntamente le quitó el derecho de vía, en calles del Fraccionamiento Francisco I. Madero, durante la mañana de este lunes.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas en el cruce de la calle Arturo Méndez de la Gaza y la avenida José María Pino Suárez, donde participaron un Honda Civic y una motocicleta Veloci gris.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil era conducido por Alexandra Valdez, quien presuntamente se atravesó al paso de la motocicleta, manejada por Britany Hipólito, provocando el impacto entre ambas unidades.

Atención médica a los involucrados

El percance movilizó a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron para valorar a las personas involucradas. Los socorristas atendieron a la motociclista y a una menor de edad que viajaba en el Honda Civic y se dirigía a la secundaria cuando ocurrió el choque.

Por fortuna, las lesiones que presentaron no fueron de gravedad, por lo que ninguna de las involucradas requirió traslado a un hospital.

Investigación del accidente

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el croquis para determinar cómo sucedieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Finalmente, solicitaron una grúa para trasladar los vehículos a un corralón, mientras las partes involucradas buscaban llegar a un acuerdo para el pago de los daños materiales.