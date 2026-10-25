Discusión entre vecinos en Monclova termina con hombre herido

MONCLOVA, Coah.- Una noche de violencia entre vecinos terminó con Román Vásquez herido de consideración y trasladado al hospital, luego de recibir una pedrada en la cabeza durante una discusión que, de acuerdo con su versión, comenzó sin motivo aparente. El presunto agresor también habría arremetido contra su vivienda y una camioneta, para después refugiarse en su domicilio y evitar ser detenido.

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche en la calle 34, entre la calle 7 y la avenida Oriente, en la colonia Tierra y Libertad, donde vecinos solicitaron ayuda a través del 911 al reportar que un hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, estaba fuera de control, lanzaba piedras contra otra propiedad y ocasionaba daños a un vehículo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y se entrevistaron con Román Vásquez, quien presentaba una herida considerable en la cabeza y señaló directamente a su vecino como el responsable de la agresión.

Según relató el afectado, el hombre llegó en estado de ebriedad y comenzó a buscarle pleito sin una razón aparente. Posteriormente, empezó a arrojar piedras contra su vivienda y su camioneta, hasta que una de ellas lo golpeó en la cabeza, provocándole una lesión que le hizo comenzar a sangrar.

Ante la gravedad de la situación, los vecinos solicitaron también la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y determinaron que requería traslado al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Román quedó en manos de los especialistas, pues la herida que presentaba necesitaba suturas para su atención médica.

Mientras tanto, el presunto agresor se refugió en su domicilio y no salió, por lo que los elementos municipales no consiguieron detenerlo en ese momento. El incidente quedó pendiente de las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.