Joven enfrenta denuncia por acoso en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Un joven de 19 años terminó detenido luego de ser señalado por presuntamente acosar sexualmente a su compañera en el Centro Dulcero de Monclova, donde habría aprovechado los últimos minutos de la jornada laboral para acercarse a ella, realizarle tocamientos indebidos y proferirle comentarios de connotación sexual.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas del viernes, cuando la víctima, de 35 años, solicitó la intervención de las autoridades y señaló directamente a su compañero de trabajo, identificado como Óscar Eduardo Barrientos Flores.

De acuerdo con el relato de la afectada, el joven se le acercó por la espalda, la abrazó y le realizó tocamientos en los glúteos mientras le decía palabras subidas de tono. La mujer indicó que, como pudo, logró zafarse del sujeto.

Tras verse descubierto, el señalado habría pedido a su víctima que no reportara lo ocurrido, pues no quería perder su empleo. Sin embargo, la mujer decidió denunciarlo, al asegurar que no sería la primera ocasión en que enfrentaba conductas de acoso por parte de su compañero.

El reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal hasta el establecimiento ubicado sobre la calle Juárez, en su cruce con Conde de la Fuente, en la Zona Centro.

Una vez en el lugar, los oficiales recabaron la versión de la trabajadora y revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia, en las que presuntamente quedó registrado el momento en que ocurrieron los tocamientos denunciados.

Tras verificar las imágenes y atender el señalamiento, los uniformados procedieron a detener a Óscar Eduardo Barrientos Flores, quien fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Posteriormente, el joven quedó a disposición de las autoridades correspondientes y sería consignado ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde se daría seguimiento a la denuncia por presunto acoso sexual y los delitos que pudieran configurarse.