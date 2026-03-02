Fuego devora camioneta

MONCLOVA, COAH.— Una camioneta terminó reducida a cenizas la tarde de este lunes, luego de incendiarse cuando se encontraba estacionada al exterior de un domicilio en la colonia Roma, lo que generó la movilización del Cuerpo de Bomberos y Policía Municipal.

El siniestro se registró alrededor de las 14:00 horas en el cruce de la avenida 5 de Mayo y la calle Vía Pompeya. Vecinos del sector alertaron a los cuerpos de emergencia al observar intensas llamaradas que salían del área del motor de una Ford Explorer color blanco, estacionada frente a una vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado por una probable falla mecánica, presuntamente un cortocircuito, lo que provocó que las llamas se propagaran con rapidez y envolvieran gran parte de la unidad en cuestión de minutos.

Acciones de la autoridad

Elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio y desplegaron maniobras para sofocar el incendio, trabajando intensamente para evitar que el fuego alcanzara domicilios cercanos o se extendiera a otros vehículos.

Por su parte, oficiales de la Policía Municipal abanderaron el área para prevenir riesgos a peatones y automovilistas mientras se realizaban las labores de control.

Consecuencias del incendio

A pesar de la pronta respuesta, la camioneta sufrió daños severos y prácticamente quedó inservible. No se reportaron personas lesionadas. Finalmente, las autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el informe correspondiente.