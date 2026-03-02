Fallece Jaime de la Rosa en Nadadores tras desvanecerse

NADADORES, COAH.— Lo que comenzó como una reunión familiar en el ejido San Isidro terminó en tragedia la noche del domingo, luego que un hombre se desvaneciera repentinamente y fuera trasladado de urgencia a la Clínica 74 del IMSS en Nadadores, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

El fallecido fue identificado como Jaime de la Rosa Pérez, de 57 años de edad, con domicilio en el ejido San Isidro y originario de Cuatro Ciénegas. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando familiares lo llevaron en un vehículo particular hasta el exterior del nosocomio ubicado en la zona centro del municipio.

¿Cómo ocurrió el desvanecimiento?

Según relató su concubina, María del Rosario Moreno Santos, momentos antes se encontraban conviviendo y consumiendo bebidas alcohólicas con familiares, cuando Jaime se levantó de una silla para saludar a uno de ellos y repentinamente se desvaneció, cayendo de frente al suelo.

Al notar que no reaccionaba, sus familiares lo subieron a una camioneta Ford Windstar color blanco y lo trasladaron de inmediato a la clínica; sin embargo, al arribar, personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para tomar conocimiento. Durante la inspección, el cuerpo fue localizado en el interior del vehículo, presentando a simple vista una lesión en la frente presuntamente derivada de la caída.

El caso fue turnado a la autoridad ministerial correspondiente, quedando las causas del fallecimiento a reserva de los resultados de la necropsia de ley, que determinará si se trató de una muerte por causas naturales.