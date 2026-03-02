BRUTAL CHOQUE EN ZONA CENTRO

FRONTERA, COAH.— La madrugada del lunes el ular de sirenas rompió la tranquilidad de la Zona Centro, luego que un violento choque entre una camioneta y un automóvil compacto se registró y dejó como saldo varias personas lesionadas, una de ellas en estado delicado, además de severos daños materiales.

El accidente ocurrió minutos después de las 02:00 horas en el cruce de la calle Almaden y la avenida Libertad. De acuerdo con los primeros informes de Tránsito Municipal, una camioneta Ford Lobo blanca, conducida por Leonardo Daniel, de 21 años, habría ignorado el señalamiento de alto al incorporarse a la vía preferencial, impactándose contra un Chevrolet Chevy color guindo que circulaba con dirección al poniente.

La conductora del compacto fue identificada como Alondra Viridiana López, de 27 años, quien resultó lesionada tras el encontronazo y fue trasladada a la Clínica 9 del IMSS.

El impacto fue de tal magnitud que uno de los ocupantes de la camioneta, quien viajaba en la parte trasera, salió proyectado varios metros y cayó violentamente sobre el pavimento. Se trata de Fernando Silva Aguayo, de aproximadamente 40 años, quien sufrió una fractura expuesta en una pierna, probable traumatismo craneoencefálico y múltiples contusiones. Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) lo estabilizaron en el lugar y lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

En la camioneta también viajaba Flor Estela Bústamante Salazar, quien presuntamente presentaba malestares de salud y era trasladada para recibir atención médica, además de la madre del conductor, quien ocupaba el asiento del copiloto.

El accidente ocurrió en la madrugada del lunes en el cruce de Almaden y Libertad.

Autoridades investigan las circunstancias del accidente, incluyendo la velocidad a la que circulaba la unidad y la posible ingesta de alcohol, ya que en el sitio algunos de los involucrados presentaban aliento etílico, según trascendió.

Paramédicos atendieron a los heridos y trasladaron a los más graves a hospitales.

Elementos de Tránsito y Seguridad Pública detuvieron al joven conductor como presunto responsable, mientras se realizan los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades en este aparatoso accidente que volvió a encender la alerta sobre la imprudencia al volante en el primer cuadro de la ciudad.