Carga lo hace volcar

FRONTERA, COAH.— El exceso de peso en una carga de tablones de madera provocó la volcadura de un camión de tres y media toneladas la tarde de este lunes sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, dejando como saldo a su conductor lesionado y cuantiosos daños materiales.

El accidente se registró pasado el mediodía, a la altura de la antigua Takata, escasos metros antes del cruce con la carretera federal número 30. Josué Uribe Barbosa, de 37 años, vecino de la colonia Chinameca, circulaba con dirección al sur a bordo de un camión Dodge Ram 3500 color blanco, cuando al descender parcialmente de la cinta asfáltica perdió estabilidad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada carga de tablones venció el equilibrio de la unidad al quedar ladeada, provocando que terminara volcada a un costado de la vía de circulación. El camión quedó recostado sobre uno de sus costados, mientras la madera permanecía asegurada en la caja.

Automovilistas que presenciaron el percance dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención al conductor, quien presentaba diversas lesiones y fue trasladado a la Clínica 9 del IMSS para su valoración médica.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Estatal Coahuila tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el abanderamiento correspondiente para prevenir otro accidente, ya que la unidad siniestrada permanecía a orillas del Libramiento.

Minutos después arribó el propietario del camión en otra camioneta, con el fin de transferir los tablones a otra unidad y agilizar las maniobras. Finalmente, una grúa se encargó de remolcar el vehículo al corralón correspondiente para el deslinde de responsabilidades.