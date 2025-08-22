Conductor ileso tras accidente en puente Harold R. Pape

Un aparatoso accidente ocurrió la tarde de este viernes en el puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida Sidermex, cuando Ramiro Alfonso Beltrán Partida, de 41 años, perdió el control de su camioneta RAM 2012, luego de descompensarse tras recibir su sesión de hemodiálisis. Afortunadamente, el hombre resultó ileso, aunque el impacto dejó su vehículo destrozado y causó daños a una luminaria y los muros de concreto del puente.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando Ramiro regresaba a su casa en el municipio de Castaños después de su tratamiento. Según informes, el conductor comenzó a sentirse mal al volante y, al perder el control de su vehículo, chocó primero contra el muro de contención y luego impactó una luminaria. El golpe fue tan fuerte que un pedazo del muro de concreto del puente fue lanzado hacia los carriles de circulación opuestos, representando un peligro para otros conductores.

El impacto dejó la camioneta destrozada, pero por fortuna, Ramiro logró salir ileso del incidente. Ante la magnitud del choque, se movilizó a los socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes atendieron al conductor en el lugar y confirmaron que, a pesar de su malestar, no presentaba lesiones graves. El hombre, visiblemente agitado por el accidente, recibió atención médica para asegurarse de que no hubiera complicaciones derivadas de su condición de salud.

Las autoridades municipales, a través de la Policía de Tránsito, cerraron la vialidad en dirección de norte a sur para evitar más incidentes y permitir que los oficiales de peritaje elaboraran el croquis correspondiente. También se solicitó el apoyo de una grúa para remolcar la camioneta hasta un corralón y reubicar el pedazo de concreto lanzado al pavimento.

Además, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para asegurar que la luminaria, que sufrió graves daños, no cayera sobre la vía, ya que los cables también quedaron tendidos sobre el pavimento, representando un peligro adicional para la circulación.

Ramiro, quien vive en la colonia California en Castaños, agradeció la rápida intervención de los servicios de emergencia y la atención brindada.