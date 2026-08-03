Vuelcan menores en la Constitución.

MONCLOVA COAH.— Un menor de edad perdió el control de la camioneta que conducía y terminó volcado sobre la avenida Constitución, dejando como saldo dos adolescentes lesionados y daños materiales de consideración.

El accidente ocurrió la tarde del lunes a la altura del puente Calicanto, cerca del cruce con la avenida Constitución, conocida también como La Logia. De acuerdo con la información recabada en el lugar, Emilio N, menor de edad, conducía una camioneta JAC color rojo, de modelo reciente, mientras otro adolescente viajaba como copiloto.

Las primeras investigaciones establecieron de manera preliminar que la unidad circulaba a velocidad inmoderada cuando el conductor perdió el control del volante al ingresar a una curva. El vehículo impactó el camellón central y, debido al desnivel, salió proyectado hasta volcar, quedando con las llantas hacia arriba sobre los carriles de circulación.

La magnitud del percance provocó la movilización de automovilistas que presenciaron los hechos, quienes solicitaron el apoyo del Sistema Estatal de Emergencias al temer que los ocupantes hubieran quedado atrapados entre la carrocería.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a ambos adolescentes. Tras la valoración médica se determinó que presentaban golpes que no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario reportar lesiones de gravedad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acordonaron el área y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del siniestro. De forma preliminar, las autoridades señalaron el exceso de velocidad como el factor determinante del accidente.

La camioneta registró daños prácticamente totales y fue retirada con el apoyo de una grúa de gran capacidad para ser trasladada a un corralón. La circulación permaneció parcialmente afectada mientras concluían las maniobras y la vialidad era liberada.