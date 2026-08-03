Clausuran centro de rehabilitación en Monclova por abusos a internos

MONCLOVA, COAH.– Un intenso operativo encabezado por corporaciones de seguridad y autoridades de salud culminó con la clausura de un centro de rehabilitación ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Burócratas, luego de una denuncia por presuntos abusos contra personas internadas.

En las acciones participaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal de Coahuila, Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal del DIF y de la Secretaría de Salud, quienes ingresaron al anexo "Recuperando Familias" para realizar una inspección y verificar las condiciones en las que operaba.

Al concluir la revisión, personal de la Secretaría de Salud colocó sellos oficiales de suspensión en el inmueble, al detectar presuntas violaciones a la Ley General de Salud que representan un riesgo sanitario para los internos. Los avisos de clausura establecen que la suspensión de actividades fue aplicada como medida de seguridad sanitaria y advierten que retirar o romper los sellos constituye un delito sancionado por la ley.

De manera paralela, agentes de la Agencia de Investigación Criminal entrevistaron a las personas internadas para conocer las condiciones en las que permanecían y determinar si fueron víctimas de algún delito dentro del centro de rehabilitación.

De forma preliminar, trascendió que una de las principales irregularidades detectadas fue el presunto hacinamiento, ya que las instalaciones no contaban con las condiciones adecuadas para albergar al número de personas que permanecían en el lugar. Las investigaciones continúan tanto en el ámbito penal como sanitario para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de las presuntas irregularidades detectadas durante el operativo.