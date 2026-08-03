Riña entre mujeres moviliza a emergencias en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una confrontación entre dos mujeres movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de Seguridad Pública la tarde del lunes, luego de que una mujer embarazada sorprendiera a su esposo cuando salía de un hotel acompañado de otra mujer, en la Zona Centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones del Hotel Díaz, ubicado sobre la calle Privada Cuauhtémoc, en el sector hotelero del centro de Monclova.

De acuerdo con la información disponible, la mujer acudió al lugar y encontró a su esposo acompañado de otra mujer cuando ambos abandonaban el establecimiento, situación que originó una fuerte discusión.

La confrontación verbal escaló hasta convertirse en una riña entre las dos mujeres. Durante el altercado, la esposa, quien se encontraba en estado de gestación, comenzó a presentar malestar físico.

Ante la situación, testigos solicitaron el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja. Paramédicos brindaron atención pre hospitalaria a la mujer embarazada y posteriormente la trasladaron a una clínica para su valoración médica.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, controlar la situación y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni se dieron a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de la mujer trasladada.