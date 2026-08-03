Intento de fuga en centro de rehabilitación: Monclova moviliza seguridad

MONCLOVA, COAH.— Un intento de fuga registrado la tarde del lunes en el centro de rehabilitación Recuperando Familias, ubicado en la colonia Santa Eulalia, provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio, luego de que uno de los internos resultara lesionado.

De acuerdo con la información disponible, el incidente ocurrió al interior del anexo, donde un grupo de pacientes presuntamente intentó escapar utilizando la parte alta de las instalaciones.

Durante la maniobra, uno de los internos sufrió diversas lesiones al cortarse con fierros y escombros que se encontraban en el techo del inmueble, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de Cruz Ámbar.

Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal (AIC), Fiscalía General del Estado, integrantes del Grupo de Reacción Centro y personal del Ejército Mexicano, quienes implementaron un operativo para controlar la situación y evitar que los internos abandonaran el centro de rehabilitación.

El incidente ocurrió después de que se presentaran denuncias por presunto maltrato contra personas internadas en dicho establecimiento.

Minutos más tarde, familiares de varios de los pacientes llegaron al inmueble para reunirse con sus seres queridos y retirarlos del lugar, luego de los hechos registrados durante el intento de fuga.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer si se inició alguna investigación derivada del incidente o de las denuncias presentadas previamente.