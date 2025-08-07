Con todo y embarazada: Embiste borracho en moto puesto de ´jochos

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista en evidente estado de ebriedad causó un accidente que dejó a una mujer de siete meses de gestación lesionada, al estrellarse contra su puesto de comida en la madrugada de este jueves. El hombre, en un intento por evadir responsabilidades, escapó del lugar, pero fue capturado por las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 02:30 horas en la esquina de Privada 21 B y Privada 14, en la colonia Calderón.

Esteban de Jesús Hernández Rodríguez, de 24 años, vecino de la colonia Colinas de Santiago, circulaba a excesiva velocidad por la calle Privada 14 cuando perdió el control de su motocicleta debido al estado de intoxicación en el que se encontraba.

El motociclista terminó estrellándose contra el puesto de hamburguesas y hot dogs que atendía Elizabeth Silva, de 22 años, quien se encontraba en su puesto cuando fue embestida.

A consecuencia del impacto, la joven, que se encuentra embarazada, fue proyectada al pavimento, resultando con varias molestias y lesiones.

Ángel Ernesto Rodríguez Ramos, esposo de la víctima, solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia, mientras que Esteban de Jesús aprovechó el momento para escapar del lugar en su intento de evitar la captura.

Sin embargo, las autoridades de Seguridad Pública llegaron rápidamente y, tras un operativo de búsqueda, lograron capturar al motociclista, aunque sin su moto, ya que la había escondido para evitar que fuera asegurada.

Los paramédicos de Cruz Roja Mexicana trasladaron a Elizabeth al hospital, donde fue atendida debido a las molestias ocasionadas por el fuerte golpe. Mientras tanto, Esteban de Jesús Hernández fue puesto a disposición del Ministerio Público bajo los cargos de daños, lesiones y lo que resulte de su imprudente acción.