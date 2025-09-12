Choca contra universitarios en la 57

MONCLOVA, COAH. – Un percance automovilístico dejó a tres jóvenes universitarios con heridas leves cuando su vehículo fue embestido por otro automotor debido a la imprudencia de un conductor. El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas de este jueves en la carretera federal número 57, a la altura de Estancias de Santa Ana, en dirección sur.

Los afectados, identificados como Ángel Iván Escobedo Jiménez, de 21 años, Karol Robles Villarreal, de 21, e Irving ´N´, de 17, todos estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, viajaban en una camioneta Dodge Journey roja. El grupo se dirigía a recoger mobiliario que utilizarían en un evento programado para el martes próximo.

El impacto fue provocado por Giovanni Javier Riojas Garza, de 20 años, quien conducía una camioneta Ford Lobo. Según el reporte de las autoridades, el conductor no mantuvo la distancia adecuada y, al no reaccionar a tiempo, terminó colisionando con la parte trasera del vehículo universitario.

El fuerte choque generó importantes daños materiales en los vehículos involucrados y causó la movilización de los paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila, quienes atendieron a los tres jóvenes.

Aunque todos presentaron golpes, solo Karol Robles fue trasladada al hospital para una revisión más exhaustiva, mientras que Ángel e Irving ´N´ quedaron bajo observación en el lugar.

Las autoridades de la Guardia Nacional división Caminos tomaron conocimiento del accidente, realizaron las diligencias correspondientes y controlaron el tráfico, que se vio afectado por el percance.