Capturan a asaltante en Frontera

FRONTERA, COAH.– Elementos de la Policía Municipal lograron la captura de un peligroso delincuente que, la mañana de este lunes, perpetró un violento asalto en una tienda de conveniencia de la colonia Guadalupe Borja, utilizando una réplica de un arma larga para amedrentar a los empleados y despojarlos del efectivo.

El atraco ocurrió cerca de las 06:55 horas en la sucursal ubicada sobre la calle Héroes de Nacozari, entre Javier Mina y Atilano Barrera, donde el sujeto ingresó encapuchado y vestido con camisa a cuadros gris, portando una mochila negra en la que ocultaba una réplica de un rifle de asalto.

Según el reporte recibido por Aarón Cobrares, ayudante del negocio, alertó a las autoridades sobre el ingreso del asaltante, quien amagó a los empleados con lo que parecía ser un arma de fuego, logrando apoderarse del dinero de una de las cajas registradoras.

La rápida respuesta de los oficiales permitió ubicar y detener al responsable mientras intentaba escapar por las calles cercanas. Fue identificado como Luis Fernando Cordero Jiménez, de 28 años, con domicilio en la calle Olivares, número 107 de la misma colonia Guadalupe Borja.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el atraco.