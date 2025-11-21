Accidente vehicular causa carambola en bulevar Harold R. Pape, Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente vehicular ocurrió este viernes cerca del mediodía sobre el bulevar Harold R. Pape, cuando el conductor de un Chrysler 200 no logró frenar a tiempo ante un congestionamiento vehicular, causando una carambola que involucró a tres vehículos.

El percance dejó daños materiales en las unidades, pero afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

El accidente se presentó en los carriles de circulación de norte a sur, a la altura del cruce con la calle General Bravo, en el Fraccionamiento Carranza. De acuerdo con las primeras investigaciones, el tráfico comenzó a reducir su velocidad debido al semáforo en el cruce con la calle Matamoros. Sin embargo, Aldo Valadez García, conductor del Chrysler 200 modelo 2012, color blanco, no logró frenar a tiempo, lo que provocó que se estrellara contra la parte trasera de un flamante Geely Emgrand modelo 2026, color blanco, el cual estaba detenido frente a él.

El impacto propulsó al Geely hacia adelante, colisionando contra un Suzuki Ignis modelo 2024, color azul, que circulaba delante de él. El conductor del Suzuki, Raymundo Morales Patlán, de 44 años, resultó afectado por el impacto secundario, pero, al igual que los otros involucrados, no sufrió lesiones.

Los vehículos involucrados en el accidente fueron asegurados por sus respectivos seguros, lo que permitió que los conductores, entre ellos, la dueña del auto del año que entra, Yahaira Cárdenas Escobedo, de 36 años, y Raymundo Morales Patlán, pudieran llegar rápidamente a un acuerdo para la reparación de los daños en sus coches. Elementos de Control de Accidentes llegaron al lugar para tomar conocimiento del hecho, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Afortunadamente, el seguro de los vehículos facilitó los trámites para resolver el incidente de manera rápida y sin mayores complicaciones legales.