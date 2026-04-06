Hace carambola en la carretera 57

Paramédicos auxiliaron a los involucrados mientras que las autoridades deslindaban las responsabilidades.

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte carambola registrada la tarde de ayer en el cruce de la carretera federal número 57 y la avenida Constitución, en Estancia de Santa Ana, dejó cuantiosos daños materiales y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Según los primeros reportes, tres vehículos participaron en el percance, ocurrido debido a las condiciones del pavimento húmedo. La falta de tracción provocó que los conductores perdieran el control, desencadenando el choque múltiple en uno de los cruceros más transitados del norte de Monclova.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Testigos relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando uno de los automovilistas no logró frenar a tiempo e impactó por alcance a otro vehículo, generando una reacción en cadena. Las unidades quedaron atravesadas sobre la carpeta asfáltica, bloqueando parcialmente la circulación y provocando congestionamiento vial.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de Águilas Doradas arribaron al sitio para valorar a los involucrados. Por fortuna, ninguno presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades entre los conductores.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía extremar precauciones al conducir durante lluvias, pues el pavimento mojado incrementa considerablemente el riesgo de incidentes como este.