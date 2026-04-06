El Choche detenido tras apedrear a Alexis Peña en Piedras Negras

Detienen a José N, alias El Choche, de 21 años, tras ser señalado como el presunto responsable de agredir a pedradas a otro hombre en la colonia Gobernadores, en Piedras Negras.

La víctima, Alexis Alejandro Peña Alanís, de 25 años, resultó con lesiones de gravedad a consecuencia del ataque, por lo que fue trasladado a recibir atención médica urgente.

La agresión ocurrió en la colonia Gobernadores, donde la víctima sufrió lesiones graves.

Tras el incidente, autoridades lograron identificar al presunto agresor y proceder con su detención, poniéndolo a disposición de un juez.

Durante el fin de semana se desarrolló la audiencia inicial, donde el juez determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso al imputado por el delito de lesiones gravísimas.

José N fue vinculado a proceso por el delito de lesiones gravísimas tras la audiencia inicial.

Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva justificada, por lo que José N fue internado en el penal de la ciudad, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso legal. Se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

Alexis Peña permanece hospitalizado en estado grave pero estable tras el ataque.

En tanto, el estado de salud de la víctima continúa siendo reportado como grave pero estable, permaneciendo hospitalizado en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría.