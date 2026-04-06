Accidente de vehículo en Morelos durante Semana Santa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Lo que parecía ser un fin de semana tranquilo por las celebraciones de Semana Santa en la región de Los 5 Manantiales se vio interrumpido por dos hechos ocurridos el sábado.

Accidente de vehículo en Morelos

En el municipio de Morelos, un vehículo volcó en la zona conocida como Atascones 4x4. El incidente no dejó personas lesionadas, reportándose únicamente daños materiales.

Riña en Zaragoza

En otro punto de la región, en Zaragoza, una celebración por el aniversario del ejido Tío Pío terminó en una riña entre varios asistentes, lo que provocó la movilización de las autoridades.