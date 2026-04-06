Accidente en carretera 57 deja dos lesionados en Ramos Arizpe

El Suzuki quedó destrozado tras el aparatoso accidente que movilizó a las autoridades y cuerpos de rescate.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Una aparatosa volcadura registrada la tarde de ayer en la carretera federal 57 dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, luego de que el conductor de un vehículo perdiera el control y saliera del camino.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando una unidad Suzuki en color gris oscuro circulaba presuntamente a velocidad inmoderada. En un punto aún no especificado del tramo, el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo abandonara la carpeta asfáltica y terminara volcado entre la maleza.

Acciones de la autoridad

Automovilistas que pasaban por el lugar solicitaron de inmediato apoyo, lo que generó la movilización de elementos de la Guardia Nacional División Caminos, adscritos a Ramos Arizpe. Los agentes aseguraron el área para prevenir otro accidente y tomaron conocimiento de lo sucedido.

Detalles confirmados

Paramédicos del municipio de Ramos Arizpe acudieron minutos después y brindaron atención prehospitalaria a los dos ocupantes del vehículo, quienes presentaban diversas lesiones. Ambos fueron estabilizados en el sitio, y hasta el cierre de esta edición no se ha dado a conocer la gravedad de su estado.

Las autoridades informaron que aún se desconoce la procedencia exacta de los lesionados, sin descartar que pudieran ser originarios de municipios cercanos como Monclova o Saltillo.

El vehículo dañado fue retirado con apoyo de una grúa y llevado a un corralón federal, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas precisas del accidente.