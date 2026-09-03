Causa carambola por no frenar a tiempo

MONCLOVA, COAH.- Una carambola entre tres vehículos dejó cuantiosos daños materiales la mañana de este jueves en calles de la colonia Obrera, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente ocurrió sobre la avenida Cuatro, cuando las unidades circulaban hacia el oriente y, al llegar al cruce con Secundaria 3, el conductor de un Chevrolet Aveo azul no logró detenerse a tiempo.

El automóvil impactó por alcance a otro Chevrolet Aveo color vino que avanzaba delante de él. Debido al golpe, esta unidad fue proyectada hacia adelante y terminó chocando contra una camioneta gris que circulaba por la misma vialidad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los conductores involucrados. Tras revisarlos, determinaron que ninguno presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente para establecer responsabilidades.

De manera preliminar, los oficiales señalaron como responsable al conductor del Aveo azul, al considerar que no conservó la distancia de seguridad.

Las tres unidades registraron daños materiales de consideración, por lo que los involucrados fueron trasladados a las oficinas de Peritaje Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir las reparaciones.