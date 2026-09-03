Ignora alto y provoca choque en Lázaro Cárdenas

MONCLOVA, COAH.- Daños materiales de consideración dejó un choque registrado la mañana de este jueves sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, luego de que el conductor de una Ford F-150 presuntamente omitiera un señalamiento de alto.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió en el cruce con la calle Sur, donde Jesús de la Garza conducía una camioneta Ford F-150 gris y, al intentar incorporarse al bulevar, no extremó precauciones.

Al realizar la maniobra, la camioneta terminó atravesándose en la trayectoria de un Nissan Versa azul, conducido por Yuridia Sillas, quien circulaba por Lázaro Cárdenas.

El impacto provocó daños de consideración en ambas unidades, por lo que los conductores solicitaron la intervención de las autoridades.

Intervención de las autoridades

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje correspondiente.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, los involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.