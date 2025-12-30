Lamentable hallazgo en vivienda de Castaños

CASTAÑOS, COAH.— La tarde del lunes se registró la movilización de corporaciones policíacas y de auxilio en la colonia Independencia Norte de Castaños, luego del reporte de una persona sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Ramón Ortiz, confirmándose de manera preliminar que el fallecimiento habría sido por causas naturales.

El reporte fue atendido alrededor de las 16:30 horas por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Castaños, quienes al arribar al sitio confirmaron que un hombre se encontraba tendido sobre el suelo del área del porche del domicilio marcado con el número 292, sin responder a estímulos verbales.

Paramédicos de Bomberos acudieron al lugar y, tras realizar la valoración correspondiente, informaron que la persona ya no contaba con signos vitales. El fallecido fue identificado como Franco Alfonso Lozano Esparza, de 39 años de edad, obrero originario de Monclova y con domicilio en el mismo inmueble donde fue localizado.

En el sitio, los oficiales se entrevistaron con Martha Guadalupe Orozco Costilla, de 43 años de edad, esposa del hoy occiso, quien manifestó que ambos se encontraban separados desde el pasado viernes 26 de diciembre, debido a problemas de violencia familiar derivados —según su testimonio— del consumo constante de drogas por parte de su esposo, principalmente cristal y cocaína, lo que le generaba episodios de paranoia y agresiones constantes.

La mujer relató que el sábado 27 de diciembre acudió al domicilio conyugal acompañada por una unidad de la Policía Preventiva para retirar algunas pertenencias personales y que ese mismo día, alrededor de las 19:00 horas, su esposo acudió a la casa de los padres de ella para entregarle su teléfono celular. Desde ese momento no volvió a tener contacto con él.

Fue hasta la tarde de ayer cuando regresó nuevamente al domicilio para recoger algunas prendas, que encontró a su esposo tirado en el suelo de la cochera. Al intentar despertarlo mediante estímulos verbales y no obtener respuesta, solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección del cuerpo no se observaron huellas visibles de violencia. Asimismo, al revisar el interior del domicilio, las autoridades no localizaron indicios de forcejeo o violencia, detectándose únicamente desorden general propio del uso cotidiano del inmueble.

Finalmente, el cuerpo de Franco Alfonso Lozano Esparza fue trasladado al anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley, con el objetivo de determinar con precisión las causas del fallecimiento, las cuales quedaron oficialmente a reserva del dictamen médico legal.