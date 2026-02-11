Blindaje Coahuila refuerza vigilancia en Castaños tras violencia

CASTAÑOS, COAH.— En fases activas del Blindaje Coahuila, corporaciones municipales y estatales reforzaron la vigilancia en la zona limítrofe con Nuevo León, luego de los recientes hechos violentos registrados en aquella entidad, encendiendo protocolos de prevención en la Región Centro.

Elementos de la Policía Municipal de Monclova y Castaños, en conjunto con la Policía Estatal de Coahuila y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, desplegaron operativos terrestres en distintos puntos estratégicos, recorriendo en patrullas las brechas y caminos aledaños a los límites estatales para cerrar cualquier posible ruta de escape o ingreso irregular de delincuentes.

Mientras las unidades avanzaban por tierra, un helicóptero de la Policía Estatal sobrevoló el corredor fronterizo entre Coahuila y el municipio de Mina, Nuevo León, coordinando desde el aire la movilización de las células de seguridad y ampliando el radio de observación.

Los filtros de revisión fueron instalados de forma intermitente en accesos considerados sensibles, donde los uniformados inspeccionaron vehículos y verificaron datos, dejando claro que la consigna fue no confiarse ni del tráfico ligero.

Autoridades indicaron que el despliegue forma parte de las fases operativas del Blindaje Coahuila y que los recorridos continuarán de manera aleatoria, porque cuando la violencia se asoma por la puerta del vecino, más vale tener el cerrojo puesto.