Accidente de motocicleta en Frontera deja a Misael N herido

FRONTERA, COAH.— Un adolescente resultó lesionado luego de verse involucrado en un fuerte accidente en moto registrado la tarde de ayer en calles de la colonia La Sierrita, tras una maniobra indebida realizada por el conductor de un automóvil.

El percance fue reportado alrededor de las 19:30 horas sobre la avenida Porfirio Díaz. El afectado, identificado como Misael N, de 17 años, circulaba a bordo de una motocicleta Vento con dirección al sur.

De acuerdo con el peritaje preliminar, en sentido contrario avanzaba un Nissan Sentra color guindo. Al llegar al cruce con la calle De la Cruz, el conductor del sedán intentó girar a la izquierda e invadió el carril de preferencia, cerrándole el paso al motociclista.

Sin espacio suficiente para evitar el impacto, sobrevino la colisión entre ambas unidades. El joven cayó sobre la carpeta asfáltica y quedó lesionado, mientras que la motocicleta terminó con daños de consideración.

Testigos dieron aviso al sistema de emergencias, movilizando a elementos de Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria al menor y lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Las autoridades viales retuvieron al conductor del automóvil y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. La circulación se vio parcialmente afectada durante las maniobras de auxilio y levantamiento de evidencias.