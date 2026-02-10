Aseguran a tres hombres por consumo de sustancias en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un inmueble abandonado que en otros años funcionó como espacio de apoyo terminó convertido en punto de consumo de sustancias, luego que tres hombres fueron asegurados por elementos de Seguridad Pública Municipal la tarde de ayer dentro de unas antiguas tapias ubicadas sobre la calle Cuauhtémoc, en la Zona Centro.

El reporte fue realizado por vecinos del sector, quienes señalaron la presencia constante de personas entrando y saliendo del lugar en condiciones inconvenientes, además de olores y humo que salían del interior del predio, lo que encendió la alerta entre comerciantes y residentes.

Al llegar, los uniformados ingresaron al sitio y sorprendieron a los tres individuos en plena intoxicación, acomodados dentro del inmueble y utilizando el espacio como si se tratara de sala privada, aunque lejos de cualquier actividad legal. La "sesión" terminó en cuanto vieron las patrullas.

Los oficiales realizaron una revisión preventiva y procedieron al aseguramiento de los implicados, quienes no opusieron resistencia. Posteriormente fueron trasladados a los separos municipales, donde quedaron a disposición del juez calificador por faltas administrativas relacionadas con el consumo de sustancias y alteración del orden público.

Habitantes de la zona indicaron que el lugar tiene tiempo en abandono y se ha transformado en refugio improvisado para este tipo de conductas, por lo que pidieron mayor vigilancia para evitar que siga operando como punto de reunión clandestino.

Las autoridades reiteraron el llamado a reportar predios en desuso utilizados para actividades irregulares, antes de que estos espacios se conviertan en problemas permanentes para el vecindario.