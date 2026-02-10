Operativo en Coahuila por robo de tractocamión en Nuevo León

MONCLOVA, COAH.— El robo de un tractocamión en el estado de Nuevo León desató un operativo interestatal y el cierre preventivo de rutas en la franja limítrofe con Coahuila, luego de que corporaciones de seguridad activaron un cerco para intentar ubicar la pesada unidad reportada como sustraída de un centro de distribución comercial.

De acuerdo con reportes oficiales, el hecho fue detectado en el municipio de Escobedo, donde la unidad fue retirada de un estacionamiento de un centro logístico. Tras la alerta, autoridades del vecino estado informaron que el vehículo avanzaba con dirección hacia territorio coahuilense, lo que encendió los protocolos de coordinación entre entidades.

Fuerzas estatales y corporaciones preventivas de Coahuila desplegaron unidades en carreteras, accesos estratégicos y rutas alternas rumbo a Monclova, con el objetivo de cerrar el paso y reducir riesgos a automovilistas. El dispositivo incluyó patrullajes móviles y puntos de revisión para detectar el tractocamión reportado.

Mandos de seguridad mantuvieron comunicación operativa entre ambos estados para dar seguimiento en tiempo real al desplazamiento de la unidad y coordinar la respuesta táctica. Las acciones se enfocaron en la localización del vehículo y la identificación de los presuntos responsables.

Hasta el cierre del informe, el operativo continuaba activo en los límites estatales, sin que se confirmaran detenciones. Autoridades señalaron que el despliegue se mantendría hasta descartar riesgos y recuperar la unidad.