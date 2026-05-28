Vendedor de colchones sufre accidente en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Un vendedor de colchones terminó inconsciente tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza mientras instalaba una estructura metálica en la plaza principal del municipio de Castaños durante la tarde de ayer.

El accidente movilizó a paramédicos del Grupo GRUM luego de que comerciantes y personas que se encontraban en el sector centro reportaran a una persona tirada e inconsciente tras ser golpeada por parte de una pesada estructura tubular.

A la llegada de los cuerpos de auxilio, los socorristas brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien fue identificado como Jesús Iván Bañuelos Ramírez, de 31 años de edad, con domicilio en la colonia Colosio.

De acuerdo con la versión proporcionada por el propio afectado, el incidente ocurrió mientras instalaba un techo y acomodaba la tubería metálica para levantar una carpa destinada a la venta de colchones. En un descuido, una de las estructuras se venció y terminó impactándolo directamente en la cabeza.

El fuerte golpe provocó que el comerciante perdiera el conocimiento por algunos minutos, situación que alarmó a los presentes y generó una rápida movilización de auxilio en la zona centro de Castaños.

Paramédicos del Grupo GRUM realizaron la valoración médica correspondiente en el lugar de los hechos y, tras estabilizar al lesionado, determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital, ya que las lesiones no ponían en riesgo su vida.

El percance ocurrió en plena plaza principal del municipio, donde durante varios minutos se concentraron curiosos y comerciantes que observaron las maniobras de atención realizadas por los cuerpos de emergencia.