Fuerte operativo en Frontera: Aseguran droga y detienen a cuatro personas

FRONTERA, COAH.- Fuerte operativo encabezado por corporaciones de los tres niveles de gobierno se registró la tarde de ayer en la Zona Centro del municipio de Frontera, donde autoridades municipales, estatales y federales ejecutaron una orden de cateo en un domicilio presuntamente utilizado para el almacenamiento y distribución de droga.

La movilización generó expectación entre vecinos de la calle Oriental, luego de que varias unidades policiacas y militares rodearan el inmueble mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

En el operativo participaron elementos de la Policía Municipal de Frontera, detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), efectivos del Grupo de Reacción Centro (GRC), así como personal del Ejército Mexicano y de la Policía de Acción y Reacción, quienes resguardaron el perímetro para garantizar la seguridad durante la intervención.

De acuerdo con información preliminar, el cateo fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron obtener una orden judicial para inspeccionar la vivienda señalada como presunto punto de resguardo de sustancias ilícitas.

Durante la revisión al interior del inmueble, los agentes localizaron diversas dosis de droga. Entre lo asegurado se encuentran ocho bolsas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Además, fueron encontradas 29 bolsas tipo "ziploc" que contenían una sustancia blanca granulada con características similares a la droga conocida como cristal, las cuales fueron aseguradas como evidencia dentro de la carpeta de investigación.

En el domicilio también fue localizada una bicicleta que contaba con reporte de robo, por lo que fue asegurada por las autoridades para integrarla a las investigaciones correspondientes.

Durante el cateo, los agentes encontraron a cuatro personas dentro de la vivienda, quienes fueron aseguradas para determinar su posible participación en los hechos. Se trata de Carlos "N", San Juanita "N", Rosalva "N" y Edgar "N".

Los cuatro individuos quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las indagatorias para esclarecer su presunta relación con la droga asegurada y definir su situación legal en las próximas horas.

El inmueble fue asegurado por las autoridades mientras continúan las investigaciones derivadas de este operativo.