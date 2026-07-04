Aseguran dos kilos de cristal y cocaína durante cateo en Cuatro Ciénegas; hay un detenido

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– Un operativo encabezado por autoridades de los tres órdenes de gobierno culminó con el aseguramiento de un importante cargamento de droga sintética y cocaína, además de la detención de un presunto distribuidor, durante un cateo realizado la madrugada de este sábado en la colonia Las Magdalenas.

La diligencia judicial fue ejecutada en un domicilio ubicado en el número 108 de la calle Lucila Ruiz Múzquiz, donde corporaciones de seguridad ingresaron con una orden de cateo obtenida como resultado de trabajos de inteligencia e investigación.

Durante la intervención fue detenido Juan Manuel N. Además, las autoridades aseguraron aproximadamente dos kilogramos de la droga conocida como cristal y 120 gramos de cocaína, narcóticos que quedaron a disposición del Ministerio Público como parte de la carpeta de investigación.

Acciones de la autoridad

En el despliegue participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Civil Coahuila, Grupo de Reacción Centro, Policía de Acción y Reacción, Seguridad Pública Municipal de Monclova, Policía Municipal de Cuatro Ciénegas, así como personal del Ministerio Público y de Servicios Periciales, quienes trabajaron de manera coordinada para ejecutar el operativo.

Las autoridades señalaron que el cateo fue resultado de diversas labores de inteligencia que permitieron ubicar el inmueble presuntamente utilizado para actividades relacionadas con la distribución de narcóticos en la región Centro-Desierto del estado.

Detalles confirmados

Todo lo asegurado fue embalado conforme a los protocolos legales y quedó bajo resguardo del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para establecer el origen de la droga y determinar si existen más personas involucradas en esta presunta red de narcomenudeo.

Las corporaciones de seguridad reiteraron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia permanente para combatir el tráfico de drogas y reducir la incidencia de delitos relacionados con la delincuencia organizada en la región.