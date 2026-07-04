EMBISTE CAMIONETA A CICLISTA EN FRONTERA

FRONTERA, COAH.- Un adulto mayor que se desplazaba en bicicleta por calles de la Zona Centro terminó hospitalizado con una fractura en una de sus muñecas, luego de ser embestido por la conductora de una camioneta que presuntamente no respetó su derecho de paso, provocando una rápida movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas de este sábado en el cruce de las calles Guerrero y Presidente Cárdenas, donde José Luis Maldonado Gutiérrez, de 76 años de edad, circulaba en su bicicleta cuando fue impactado por una camioneta Isuzu Rodeo color negro.

La unidad era conducida por Laura Castillo Rosales, vecina de la colonia Guadalupe Borja de Frontera, quien tras el impacto derribó al ciclista, provocando que saliera proyectado contra el pavimento y sufriera una fractura en una de sus muñecas.

Testigos del percance solicitaron de inmediato el apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención prehospitalaria al adulto mayor.

Tras estabilizarlo en el lugar, los socorristas lo trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monclova, donde quedó bajo observación médica y en manos de especialistas.

Acciones de la autoridad

Mientras tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica del percance, determinando de manera preliminar que la responsabilidad recaía sobre la conductora de la camioneta.

Finalmente, Laura Castillo Rosales fue trasladada a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con el afectado para responder por las lesiones sufridas y los daños ocasionados a la bicicleta.